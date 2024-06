Riverains - touristes : une cohabitation difficile

C’est un petit coin de paradis qui devient un enfer pour ces riverains à l’arrivée des beaux jours. Chaque matin, Vérane et Jérôme installent devant chez eux un système de protection. La route de la calanque de Callelongue se transforme en voie de stationnement anarchique tous les week-ends. Celle-ci étant prise d’assaut, les automobilistes se garent en double file et cela bloque l’accès. Les 55 riverains qui vivent ici n’en peuvent plus. À l’entrée du port, deux gardiens filtrent les voitures des habitants autorisés à passer. Mais cette barrière est trop proche des habitations. Les riverains militent donc pour que l’accès soit réglementé plus haut, bien avant le début de l’entrée de la calanque, afin d’assurer leur tranquillité. Mekka Hadjiat, une restauratrice installée sur le port, aimerait aussi trouver une solution. À chaque service du midi, de plus en plus de clients annulent leur réservation au dernier moment. Un parking a pourtant été aménagé à dix minutes à pied, mais cela ne suffit pas. Contactée, la mairie de Marseille doit encore faire des études de sécurité routière. Les riverains ne savent toujours pas si cette barrière sera aménagée pour cet été. TF1 | Reportage P. Lefrancois, M. Git