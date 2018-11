Rivesaltes : des commerçants contre le blocage des gilets jaunes

A quelques semaines de Noël, des commerçants s'inquiètent des conséquences des blocages des gilets jaunes. A Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, des affrontements ont eu lieu entre les deux parties ce 20 novembre 2018. Même si le site est de nouveau accessible, les résultats et les pertes des derniers jours ne pourront être rattrapés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.