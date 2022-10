Rivières à sec, moulins à l'arrêt

Un silence saisissant. Depuis plus de trois mois, le moulin à eau de Beuzec-Cap-Sizun est à l'arrêt total. Pour cause, il n'y a plus qu'un filet d'eau pour l'alimenter. Pourtant, sur les images filmées il y a deux ans, on devrait avoir un beau spectacle. Alors, c'est une mauvaise surprise pour les visiteurs en cette arrière-saison : "ça me fait un peu de peine parce qu'on voudrait le voir en action, entendre l'eau". L'autre répercussion. Il est désormais impossible de transformer le grain en farine. Aussi, les stocks fondent à vue d’œil. Un niveau d'eau insuffisant. C'est le même constat pour le moulin de Coat Merret. Or, avant les inquiétudes, s'étaient les crus. Mais il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu de crus. Pour continuer à moudre de la farine, Jacques Siohan n'a pas d'autres choix. Il doit utiliser l'électricité, sa seule source énergétique. Ce qui au final va faire augmenter le prix de ses produits. "Si la situation perdure, on aura une augmentation de 30%. On sera obligé de répercuter sur les prix de nos produits à nos clients", confie-t-il. Malgré les pluies de ces derniers jours, près de la moitié des départements français reste en crise sécheresse. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, K. Berg