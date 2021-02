Rixe entre bandes rivales à Boussy-Saint-Antoine : que s'est-il passé ?

Sur la place commerçante de Boussy-Saint-Antoine ce mercredi matin, les habitants, et notamment les parents, ont tous en tête la rixe de la veille. "On a déménagé dans cette petite ville en nous disant que tout allait être plus calme pour nos enfants. Mais finalement, on s'est dit que la délinquance est partout. On est inquiet pour nos enfants", révèle une mère de famille. Mardi vers 17 heures, une cinquantaine de jeunes issus de bandes rivales se sont affrontés devant une piscine éloignée des habitations. Un adolescent de quatorze ans a été tué sur place et un autre de treize ans a été gravement blessé, mais son état est stable. Face à cette violence, les maires des trois communes concernées veulent mettre en place une plus grande surveillance policière. Chez les habitants, il y a aussi la colère de voir que malgré les annonces successives, la situation des quartiers sensibles ne s'améliore pas. "C'est pire que la colère parce qu'on vit ça tous les jours. Même la police est dépassée", explique l'un d'eux. Après cette rixe, six jeunes ont été interpellés et un septième, âgé de quinze ans, s'est rendu à la police. Ce dernier a reconnu être l'auteur du coup mortel.