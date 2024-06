RN, gauche... Ce qu'ils promettent en cas de victoire

Marine Le Pen était ce vendredi matin sur un marché. Plutôt confiante pour la suite, elle évoque déjà la formation d'un futur gouvernement. C'est aussi l'occasion de présenter le programme du parti, avec comme priorité le pouvoir d'achat. Le Rassemblement national promet notamment une baisse de la TVA sur le carburant et l'énergie. Concernant les retraites, ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourraient partir dès 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Des mesures jugées irréalistes par la majorité sortante. Près de Nantes (Loire-Atlantique), tractage aussi sur le marché pour Gabriel Attal. En première ligne, le Premier ministre défend son bilan. À gauche, socialistes, communistes, écologistes et insoumis se sont réunis pour présenter leur programme. En cas de victoire, le Front populaire promet l'abrogation immédiate de la réforme des retraites et celle de l'assurance-chômage, ainsi que la loi immigration. Parmi les mesures propulsées, le blocage des prix des biens de première nécessité et le SMIC à 1 600 euros net. TF1 | Reportage T. Petit, A. Tassin, M. Ravier