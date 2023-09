RN : la discrète rentrée de Marine Le Pen

Elle fait toujours en sorte que sa rentrée soit remarquée. Après un été silencieux, Marine Le Pen veut se montrer reposée, décontractée et prête pour une année électorale clef pour le Rassemblement National, avec les Européens. Elle nous confie : "Une année électorale extraordinairement importante, puisque c'est la seule élection nationale avant les présidentielles". Une sortie en terrain conquis, dans une France à fois nostalgique et ambitieuse pour sa députée locale. Un sympathisant Rassemblement National témoigne : "On n'en voulait pas, on a réussi et on ne voudrait plus en changer. Alors pourquoi ne pas tester puisque jusqu'à maintenant rien ne fonctionne ?". Marine Le Pen veut mobiliser son camp sur des thèmes porteurs pour l'extrême droite. Le déclassement français, une forme d'effondrement. Quant au pouvoir d'achat, elle cible un gouvernement impuissant dans les négociations. Un Rassemblement National qui compte monter en puissance avec ses universités d'été la semaine prochaine. Direction une autre terre lepéniste, le Sud. TF1 | Reportage A. Tassin, S. Houlier, L. Lassalle