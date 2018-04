Le rôle des médecins généralistes dans la sécurité routière

D'après une étude réalisée par l'association Prévention Routière, 77% des médecins généralistes pensent avoir un rôle important à jouer en matière de sécurité routière. Pour prévenir des dangers au volant, ils apportent leurs conseils en fonction de l'état et du comportement des patients. Les personnels de santé ne se sentent pas pour autant légitimes pour interdire aux citoyens de conduire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.