Robert Badinter : journée d’hommages

Devant le domicile de Robert Badinter, des fleurs déposées au pied de la porte de l’immeuble. Ce samedi matin, ils sont encore nombreux à venir se recueillir : "On perd un homme qui était d’une intégrité, d’une authenticité, d’une sincérité politique mais aussi humaine" ; "C’est un homme très emblématique qu’on aurait aimé éternel". Place Vendôme, le ministère de la Justice ouvre exceptionnellement ses portes jusqu’à demain. Avant de laisser un mot sur ce recueil de condoléances, il fallait patienter un peu, le temps pour certains de se remémorer quelques phrases du plus célèbre discours de Robert Badinter. Beaucoup se rappellent aussi qu’il n’était pas seulement l’homme qui a aboli la peine de mort. Ce matin, au palais de justice, pas d’hommage officiel, mais quelques audiences et quelques jeunes avocats de permanence. Pour eux, Robert Badinter reste un modèle. Mercredi, c’est la Nation toute entière qui lui rendra hommage lors d’une cérémonie place Vendôme. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Pellerin, G. Aguerre