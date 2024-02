Robert Badinter : les extraits qui illustrent ses combats

Pendant la célébration des 50 ans de la rafle du Vel d'Hiv, François Mitterrand a été critiqué, hué. C'est parce qu'il refusait à l'époque que la France et le peuple français présentent directement des excuses pour sa responsabilité. Dans son esprit, c'était la barbarie Nazie qui était en cause, et ses tristes alliés de l'époque. À ce moment-là, Robert Badinter, au maximum de l'émotion sincère s'exprime. Dans le premier extrait, on le voit durant son discours, outré, avec pouvoir de la conviction, la force, et le poids de l'histoire. Le deuxième extrait, jamais divulgué, a été enregistré en marge de l'entretien avec Darius Rochebin. Ces deux extraits alimentent les réactions, on y voit la trace politique, historique, et la figure, l'ampleur, la stature d'un homme qui a marqué de très nombreuses générations. A. GINDRE