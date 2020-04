Robert Herbin, l'entraîneur mythique de Saint-Etienne, est parti à l'âge de 81 ans

Après avoir lutté contre des problèmes cardiaque et pulmonaire, sans lien avec le Covid-19, Robert Herbin est parti lundi à l'âge de 81 ans. Cet entraîneur mythique de Saint-Etienne a dirigé les Verts pendant quatorze saisons. Il avait d'ailleurs conduit le club en finale de la Coupe des clubs champions européens en 1976. Ce mardi, les Stéphanois étaient encore sous le choc. Retour sur l'épopée de ce "Sphinx" qui a laissé une empreinte indélébile sur le football français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.