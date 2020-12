Robert Hossein n'est plus

Robert Hossein est une grande figure du cinéma et du théâtre français. Il est devenu célèbre grâce au rôle qu'il avait tenu dans le film "Angélique, Marquise des anges" en 1963. Le comédien incarna des centaines de personnages aux côtés de grands professionnels tels que Jean-Paul Belmondo, mais c'est le metteur en scène plus que l'acteur qui retient l'attention. À moitié russe par sa mère, Robert Hossein restera fidèle à ses origines slaves. Il a d'ailleurs épousé une Slave, Marina Vlady, en 1955, mais c'est avec Candice Patou, une autre actrice, qu'il vivra jusqu'à la fin de ses jours. Passionné de théâtre, Robert Hossein délaisse sa carrière cinématographique pour prendre la direction de la Maison de la Culture de Reims. "Du théâtre comme vous n'en voyez qu'au cinéma", c'est avec cette idée qu'il développe de nouveaux projets. Le comédien rencontre la foi à 46 ans et se convertit au christianisme. Jusqu'au début des années 2 000, il multiplie les œuvres consacrées à Jésus. Puis, par la suite, il voyait toujours plus grand. Quelques extraits de ses scènes en images.