Robert Marchand fête ses 107 ans à bicyclette !

Pour célébrer ses 107 ans, Robert Marchand réalise un nouvel exploit en faisant une promenade de 20 kilomètres à vélo en Ardèche. Devenu un symbole de longévité, le centenaire a pris le soin de saluer ses fans avant le départ. Certaines personnes ont fait du chemin pour venir le rencontrer et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ce senior infatigable compte revenir en juin 2019 pour la course cycliste de l'Ardéchoise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.