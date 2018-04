Le reblochon, une affaire de famille

Depuis toujours dans les fermes des Aravis, on travaille en couple. Le fermier procède à deux traites par jour dont sa femme s'occupe tout de suite après de la fabrication. Le reste de la famille participe ensuite à la confection du fromage. Il existe deux types de reblochon : le fermier, qui est produit avec le lait d'un même troupeau, et le fruitier qui est un mélange. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.