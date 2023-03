"Robot s'il vous plait, un café et l'addition !"

En quelques mois, il est devenu une attraction dans ce restaurant de Rennes (Ille-et-Vilaine). Et dans les sondages, il récolte souvent 100% d'opinions favorables. Mais à quoi sert donc ce robot ? Principalement, à transporter les commandes du bar vers les clients. Il suffit de poser les boissons et d'entrer le numéro de la table à servir. À partir de là, il est autonome. Ce sera tout de même à vous d'accomplir le dernier geste. Les habitués sont rodés, les nouveaux clients stupéfaits, et les enfants adorent. Le robot peut aussi débarrasser. Chaque semaine, ce sont des tonnes d'assiettes et de verres en moins à porter pour le personnel. Le patron a investi 10 000 euros dans ce robot et n'envisage pas de supprimer des emplois. "Ça ne remplace pas un serveur, clairement, mais ça permet de compléter le travail d'un serveur", explique Kevin, responsable du restaurant. Assister l'homme n'est pas remplacer, c'est également le message porté par cette entreprise française. Elle fabrique des robots depuis une vingtaine d'années, dont l'un est destiné, lui aussi, à la restauration. Les premiers robots ont aussi fait leur apparition dans certaines écoles hôtelières, une manière de les intégrer dès la formation des futurs salariés. Dans un secteur confronté à une pénurie de main-d'œuvre, la technologie est peut-être une partie de la solution. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Moutot