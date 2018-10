Le rock'n'roll français a toujours autant d'adeptes

Mélangé à la danse de bal, le rock'n'roll est une discipline typiquement française. En Haute-Garonne, Eric Pradal donne des cours de rock à six temps. Une version plus facile que celle à quatre temps, mais qui demande autant d'énergie aux participants. Sur les pistes, ce sont les cavaliers qui guident la danse et décident des passes à réaliser. Et avec leurs cavalières, tous s'abandonnent à une sorte de fureur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.