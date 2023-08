Rodéo : le Far West en pleine Normandie

Tenter de tenir huit secondes sur une bête de 800 kilos. Le rodéo de taureau est un sport passion qui ne s'improvise pas. Dans ce ranch de Normandie, les athlètes sont les bovins, et cela débute dès le plus jeune âge grâce à une petite boîte qui simule un rodéo. Sandrine et Stéfano détectent s'ils sont capables de faire la ruade. L'enjeu est de détecter les mâles qui deviendront des sportifs et les femelles qui pourraient donner naissance à de futurs champions. La génétique est importante. Le couple a investi dans ce ranch il y a plus de dix ans. Stéfano est un ancien professionnel du rodéo, désormais éleveur. C'est une passion qui ne leur ramène aucune rémunération. Wellington est venu en Normandie pour monter le taureau de son ami Stéfano. Concentration maximale, la bête fait dix fois son poids. Le taureau l'éjecte en trois secondes. Le Brésilien pratique le rodéo depuis son adolescence. Il a déjà remporté plusieurs compétitions. C'est un sport aussi passionnant que dangereux. Dans l'Hexagone, ils ne sont qu'une poignée à pratiquer le rodéo de taureau. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby, A. Coulon