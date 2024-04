Rodéo urbain : un policier blessé par un mineur à moto

Un motard fonce tout droit sur un policier municipal qui tentait de l'arrêter. La collision a été brutale. Le policier se relève, tente d'intercepter le jeune homme qui prend la fuite, avant d'être arrêté quelques instants plus tard. C'est vers 16h35 hier qu'un riverain filme la scène devant une école de Schiltigheim, où les policiers assuraient la sécurité de ce carrefour. Le pilote serait un mineur de dix-sept ans, et faisait des rodéos urbains dans le quartier, d'après la police. Il a été placé en garde à vue. Le policier, lui, a été hospitalisé. Il souffre d'une fracture et d'entorse aux niveaux des genoux et des poignets. C'est la consternation chez un syndicat des policiers : des refus d'obtempérer, et des rodéos qui se multiplient ces derniers jours. Plusieurs ont été constatés et affichés sur les réseaux sociaux. Entre le 1er et le 15 avril, les forces de l'ordre ont procédé à 1 932 opérations anti-rodéos, et 246 interpellations dans l'Hexagone. Des actes qui sont passibles d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. TF1 | Reportage K. Yousfi, É. Schings