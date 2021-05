Roland Dejoux cultive l'une des plus belles collections d'iris du pays

Dans la liste de toutes les fleurs que nous offre cette saison, nous avons déniché une collection d'exception. Elle se cache dans le Gers. Un passionné y collectionne plus de 3 000 variétés d'iris. Il en prend soin et y passe toutes ses journées. Tous les matins, Roland Dejoux prend son bain de couleurs. Des fleurs par milliers embellissent les coteaux du Gers ensoleillés. Le président de la société française des iris et plantes bulbeuses s'y plonge avec décile. C'est son plaisir printanier. Il ne cultive que des iris. Dans son pré, non loin des Pyrénées, il en possède plus de 3 000. C'est l'une des plus belles collections de l'Hexagone. Roland Dejoux est tombé amoureux des iris il y a 25 ans. Il en cultive d'abord une plate-bande, puis quelques centaines de mètres carrés, aujourd'hui un hectare. Chaque année, il donne naissance à une trentaine de nouvelles variétés et enrichit sa palette de couleurs.