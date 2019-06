Romans-sur-Isère : la 30ème édition de la fête de la raviole et de la pogne

Les ravioles sont de petites pâtes farcies au fromage et au persil, un plat emblématique du Dauphiné. Il s'agit d'un patrimoine culinaire qui se déguste à toutes les sauces. A Romans-sur Isère, dans la Drôme, durant la 30ème édition de la fête de la raviole et de la pogne, les habitants ont passé leur journée à déguster cette spécialité régionale. Et dans les restaurants, ce plat se déguste en gratin, en nature ou en salade. Autre plat mis à l'honneur durant l'événement : la pogne de Romans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.