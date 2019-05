Romans-sur-Isère : la capitale du soulier français reprend vie

Les derniers fabricants de chaussures à Romans-sur-Isère, dans la Drôme, ont décidé de se battre pour sauver leur savoir-faire. Des entrepreneurs ainsi que des ouvriers relancent la fabrication des chaussures de Romans. Les PME ont d'ailleurs choisi de jouer de manière collective en s'associant pour lutter contre la concurrence étrangère. Leur objectif étant de rehausser la valeur du made in France avec la commercialisation des chaussures de Romans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.