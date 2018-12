Rome : un musée typologique qui retrace l'histoire de la crèche de Noël

Depuis le Moyen Âge, la représentation de la naissance à Bethléem de Jésus s'est exportée sur tous les continents. Elle varie selon les pays et suit souvent leurs us et coutumes. À Rome, le musée typologique de l'église des Saints Quirico et Giulietta retrace cette histoire à travers 1 000 personnages de la crèche du monde entier. Découvrez leurs spécificités en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.