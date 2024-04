Rome : ville ouverte... aux travaux !

Dans la capitale de la troisième économie européenne, seules deux lignes de métro sont complètes. La troisième est en plein chantier. Elle se trouve à Porta Metronia et c’est la 23e station qui entrera en fonction. Marco Cervone supervise le grand défi de bâtir cette station. "La particularité de cette station, c’est sa profondeur. (…) Nous avons creusé à plus de 30 mètres", explique le directeur de travaux. C’est ce qu’il appelle un sol stérile, autrement dit, une zone sans restes archéologiques. En effet, au-delà de cette profondeur, les surprises se sont succédé. Ils ont notamment découvert une caserne militaire de l’antiquité romaine. Le plus grand soin est apporté aux découvertes archéologiques. Au sein même du chantier, un laboratoire a été installé. Amphores, colonnes, mosaïques… plus de 10 000 éléments archéologiques ont été extrait des sous-sols de cette seule station. Que va-t-il advenir de toutes ces trouvailles ? Dans la station de métro Piazza Venezia, "On prévoit de faire une galerie d’exposition des objets archéologiques retrouvés lors de sa construction", explique Andréa Scioti, le directeur de projet. D’ici dix ans, y prendre le métro vaudra donc une visite de musée. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David