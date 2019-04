La Romieu : un distributeur de billets, sauvegardé grâce à la mairie

Chaque année, les banques ferment un millier de distributeurs de billets en raison de leur coût élevé. Toutefois, ceux-ci sont très utiles aux commerces de proximité. Pour pallier leur suppression, certaines communes décident de prendre en charge leur entretien et leur gestion. C'est notamment le cas à La Romieu où le maire a financé la moitié des frais de maintenance du distributeur du village, soit un coût annuel de 7 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.