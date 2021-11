Romilly-sur-Seine finance les études de ses futurs médecins

Le docteur Patricia Romet ne manque pas de travail et à moins de trois ans de la retraite, elle n'a toujours pas trouvé de successeur. Actuellement, elle s'occupe de 2 400 patients. Des personnes qu'elle connaît bien et cela, depuis longtemps. En huit ans, Romilly-sur-Seine (Aube) a perdu la moitié de ses médecins. La ville a donc créé des bourses pour attirer les étudiants, futur personnel de santé. Ici, ils sont de plus en plus rares. Contre une aide de 30 000 euros, la commune exigera que les jeunes médecins, dentistes ou kiné s'installent ici pendant au moins cinq ans. Le maire veut tout faire pour éviter que Romilly devienne un désert médical. "Je n'exclus pas de les loger gratuitement pendant toute la durée du temps où ils exerceront sur notre territoire", précise-t-il. Dans cette ville de 15 000 habitants, il y a deux ans d'attente pour consulter un orthophoniste, un problème qui sera réglé prochainement. Pour que les médecins ne se sentent pas isolés, Romilly a aussi créé une maison de santé. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly