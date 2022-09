Ronds-points : moins d’accidents, plus d'embouteillages

Entre Nantes et ses ronds-points, certains parlent souvent d'une histoire d'amour. Impossible de faire plus de 100 mètres sans contourner un terre-plein ou même plusieurs. Les chiffres peuvent également faire tourner la tête. On compte 3 000 ronds-points en Loire-Atlantique, dont 1 100 rien que dans la métropole nantaise, un record. À l'origine, ces infrastructures ont été installées pour permettre de limiter les arrêts. Sur la métropole, il y a moins d'embouteillages. Mais le ressenti des automobilistes est partagé. En 40 ans à Nantes, les ronds-points ont poussé comme des champignons et sous toutes leurs formes. La sécurité routière est d'ailleurs le principal argument en leur faveur. En quinze ans, la métropole nantaise a divisé le nombre de collisions par trois, en partie grâce à eux. "Quand on passe de 600 à moins 200 accidents corporels par an, je trouve quand même que c'est significatif", rapporte Éric Chevallier, directeur général délégué à la Fabrique de la ville de Nantes Métropole. TF1 | Reportage M. Desmoulins, L. Schöneshöfer