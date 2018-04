Roost-Warendin : c'est la saison des amours pour les amphibiens

Dans le nord du territoire français, c'est un marathon annuel pour une centaine de crapauds et de grenouilles qui sont en quête d'un peu d'amour. Au crépuscule, une association de Roost-Warendin observe la migration nuptiale des amphibiens. Ces batraciens ont passé l'hiver cachés au chaud dans les sous-bois éloignés d'à peine 100 mètres des étangs de reproduction. Pour ces animaux c'est une distance considérable, ils doivent franchir de nombreux obstacles, en particulier les routes. Alors chaque soir, des bénévoles ont le droit de couper la circulation. Armés de torches, ils effectuent des relevés des populations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.