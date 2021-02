Aux origines du Roquefort

En cette saison, c'est bien au chaud au milieu des agneaux que l'on retrouve les bergers. Philippe Boudou est la quatrième génération à produire du lait de brebis pour fabriquer des Roqueforts. Sa famille nombreuse s’agrandit d'une trentaine d'unités par jour. Plus la traite est généreuse, plus le travail est intense à la laiterie. Après avoir fait chauffer le caillé de brebis, il devient fromage. C'est en y saupoudrant un champignon, le penicillium roqueforti, qu'il deviendra Roquefort. Delphine Carles a non seulement hérité de la fromagerie de ses ancêtres, mais aussi de leur savoir-faire. La condition pour bénéficier de l'AOP c'est que l'affinage se fasse à Roquefort-sur-Soulzon (Aveyron). Dans la même rue, les sept maisons voisines fabriquent du Roquefort. À la tête de l'une des plus petites productions, Delphine nous invite à descendre dans ses caves. Étage après étage, on trouve des travées de fromage. Toujours avec sa sonde à la main, Jacky Carles est affineur depuis 35 ans. Les caves sont immenses et le temps s'y écoule bien différemment. Le maître affineur est le seul maître de l'horloge.