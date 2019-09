Roselyne Bachelot réagit à la mort de Jacques Chirac

Jacques Chirac est décédé ce 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans, à Paris. Roselyne Bachelot était sa ministre de l'Écologie et du Développement durable entre 2002 et 2004. Elle avait d'ailleurs côtoyé l'ancien président pendant 40 ans et l'avait accompagné durant tous ses combats. Roselyne Bachelot a exprimé ses émotions en racontant les moments forts de cette époque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français