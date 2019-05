Les roses de mai embaument tout le Pays de Grasse

Le parfum enivrant des roses de mai s'apprend tout petit dans le Pays de Grasse. Des enfants sont venus s'initier à leur cueillette. L'occasion d'apprendre le rythme des saisons et le patrimoine de leur région. La rose de mai ne fleurit qu'un mois par an. Elle se ramasse tous les jours d'un geste délicat et très technique. La fragrance délicate du Centifolia fait le bonheur des parfumeurs. Ces fleurs peuvent aussi être transformées en eau de rose et en bonbons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.