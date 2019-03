Rottweil : les "fous du carnaval" ont envahi les rues

Depuis le XIVème siècle, on assiste au "défilé des fous" à Rottweil en Allemagne. Ce carnaval est un événement culturel spécifique qui marque l'histoire de la ville. Dès huit heures du matin, les carnavaliers défilent dans les rues pour animer les spectateurs avec leurs masques peu communs. Découvrez le déroulement du carnaval en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.