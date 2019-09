Roubaix : les jardiniers se préparent déjà pour l'hiver

A Roubaix, dans le Nord, on peut encore profiter des tout derniers haricots verts et des belles tomates du jardin. Mais c'est bientôt la fin car l'automne et l'hiver approchent. Les jardiniers ont déjà commencé à travailler dur pour s'y préparer. Afin que l'eau puisse bien s'infiltrer dans la terre en hiver par exemple, il faut bien la bêcher. Il est tout aussi important de penser à protéger les carottes, les navets et les poireaux du froid. En toutes saisons, le travail au jardin ne manque pas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.