Les roulades et les galipettes de Neymar énervent le monde entier !

Neymar n'est peut-être pas au courant mais tout le monde en a marre de ses roulades et ses galipettes sur le terrain. Ses gestes énervent carrément le monde entier. La Télévision Suisse a révélé qu'il passait son temps à se rouler par terre pendant treize minutes cinquante en quatre matchs joués seulement. Les internautes s'en amusent pleinement sur les réseaux sociaux avec notamment des montages et des parodies très drôles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.