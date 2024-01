Rouler à 20 km/h, efficace contre les accidents ?

Ce nouveau panneau apparu à Bourg-lès-Valence (Drôme) est loin de faire l'unanimité. 20 km/h, c'est la vitesse imposée. Il y a deux écoles d'un côté et un parc de l'autre. Pour plus de sécurité, cette rue est devenue ce que l'on appelle une zone de rencontre. Les piétons sont prioritaires. Les riverains saluent la démarche, mais force est de constater que les résultats ne sont pas encore là : "ça n'a pas changé grand-chose ; peu de gens roulent à 20, beaucoup roulent à 50, 60" ; "ce n'est pas respecté". Il n'est pas si simple de rouler à 20 km/h. Dans cette rue du centre-ville de Lyon, le dispositif est en place depuis plus d'un an. Si la vitesse a diminué, c'est surtout grâce aux aménagements urbains qui rétrécissent la voie. Les 20 km/h concernent près de 5% des rues de l'agglomération lyonnaise, et ce n'est qu'un début. Le bilan des zones de rencontre est excellent. Sur trois ans, elles ont été multipliées. La réduction de la vitesse à Lyon a permis une baisse de 20% des accidents en 2022 et 40% des blessés graves. TF1 | Reportage S. Agi, C. Delarbre, E. Nappi