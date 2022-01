Rouler à l’éthanol, la bonne idée

Et si vous passiez à l'éthanol ? Cela ne vous aura pas échappé. Les tarifs de ce biocarburant sont bien plus attractifs à la pompe : 0,83 euro contre 1,76 euros pour le sans plomb. Alors forcément ce mercredi matin dans cette station service à Marseille, certains se posent la question. C'est notamment ce petit boitier qui va permettre de transformer une voiture essence en un véhicule pouvant rouler à l'éthanol. Même si sa voiture n'est pas récente, cette conductrice n'a pas hésité à s'en procurer pour faire des économies sur le long terme. Les installateurs homologués équipent de plus en plus de véhicules avec ce type de boitier parfois au moment de l'achat de la voiture même si c'est un investissement supplémentaire. Il faut en effet compter entre 700 et 1300 euros. Par ailleurs, le super éthanol semble aussi devenu plus courant à la pompe. Aujourd'hui, près de 30% des stations-services dans le pays en proposent . TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara