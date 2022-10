Rouler sur la réserve, ce qu'il faut savoir

Quand le témoin du carburant s'allume, une seule question vient à l'esprit : combien de kilomètres vous reste-t-il avant la panne sèche ? Cela dépend surtout du modèle de la voiture. "Avec la précédente je pouvais aller jusqu'à 80 km à peu près mais celle-ci je ne sais pas", témoigne une conductrice. Le fait de tester jusqu'à la panne sèche est une méthode discutable. Sachez d'abord que le voyant s'allume lorsque le réservoir est tombé à environ 10% de sa capacité. Ce qui représente en moyenne 60 km. Autre indice : l'estimation du nombre de kilomètres restant. "Il faut se méfier des fois, il y a des surprises", témoigne un automobiliste. "Là, la voiture indique 220 km. Ce n'est pas totalement vrai parce que pour estimer cela, elle prend en compte les derniers kilomètres parcourus. Donc si vous adoptez une conduite un peu plus économe, il y a des chances que vous puissiez rouler un peu plus longtemps", explique Emma Vinzent. Enfin, on dit souvent que rouler régulièrement sur la réserve présenterait un risque pour le moteur. Selon Jonathan Arveuf, chef d'atelier garagiste, ce serait plutôt une légende. La différence c'est si vous faites souvent l'entretien des filtres et la vidange de la voiture ou non. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive