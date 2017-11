La roulotte est le moyen de locomotion équestre de la Bretagne

Arnaud Elie, le gérant de "A l'Ouest, Roulottes et Calèches de Bretagne " possède plusieurs roulottes et calèches dans son hangar en Bretagne. Elles ont été construites dans les années 70, à la naissance du tourisme vert. Il y a 10 ans, ce propriétaire a tout racheté, jusqu'à la l'ancienne gare du village Locmaria-Berrien. Des familles prennent plaisir à visiter la Bretagne intérieure par ces moyens de locomotion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.