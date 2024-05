Route de l'aéroport dégagée : 600 gendarmes déployés à Nouméa

Véhicules blindés, transports de troupe, gendarmes au pas de course... des hommes armés, prêts à répliquer en cas d'attaque. C'est à la main qu'il faut dégager beaucoup d'obstacles. Il y a 60 kilomètres à parcourir. Ils sont 600 gendarmes et membres du GIGN à être mobilisés. Avec ces renforts, les autorités ont bien l'intention de rétablir la sécurité. L’axe dégagé relie l’aéroport international de Tontouta à Nouméa. C'est évidemment un enjeu stratégique très important. Il y avait sur cette route 76 barrages. La route n’est pas encore officiellement ouverte à la circulation. Dans les quartiers nord de Nouméa, en revanche, le retour au calme n’est pas visible. Voitures en feu et bonbonnes de gaz barrent encore l’accès aux forces de l’ordre. Les émeutiers s’attendent visiblement à une confrontation. Les axes autour de ces quartiers sont néanmoins dégagés par la police. Après l’arrivée de 700 troupes en renfort, 350 policiers et militaires sont attendus sur place ce dimanche. TF1 | Reportage B. Christal, M. Scott, F. Amzel