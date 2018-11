Route du Rhum : une navigation à l'ancienne pour le champion en titre Loïck Peyron

Le vainqueur de la dernière édition de la Route du Rhum en 2014 a choisi un trimaran de douze mètres pour cette nouvelle aventure. Loïck Peyron a en effet opté pour un modèle similaire à celui qui a gagné la première édition de cette fameuse course en mer. Pour cette compétition, le navigateur de 58 ans compte prendre son temps et renouer avec la tradition. C'est une parenthèse qu'il s'accorde après avoir longtemps couru après les records et les victoires. Le départ est prévu le 4 novembre 2018 à Saint-Malo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.