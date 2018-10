La Route du Rhum va fêter ses 40 ans

La course transatlantique en solitaire baptisée la Route du Rhum a une particularité. Elle est ouverte à tous les types de bateaux. Courue tous les quatres ans, cette traversée va fêter ses 40 ans lors de cette édition 2018. Avec la disparition du navigateur Alain Colas en 1978 et le naufrage de Loïc Caradec, ce voyage marin a été le théâtre de quelques drames. C'est en 1990 que Florence Arthaud est devenue la première femme à remporter un transat en solitaire. Elle fut alors un modèle pour toute une génération de navigatrices. En 1994, l'océan atlantique épargnait les marins, mais pas les bateaux. Leur trajet entre Saint-Malo et la Guadeloupe va débuter ce 4 novembre 2018. Une centaine de marins prendront la mer, mais un seul inscrira son nom au palmarès de la plus prestigieuse des transats. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.