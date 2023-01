Routes abîmées : bientôt obligés de rouler à 30 km/h

Même avec la meilleure des volontés, il serait bien difficile de compter les nids de poule, les trous dans le bitume et les innombrables rustines dans la chaussée de cette petite ville de Charente-Maritime. "Pour les voitures, c'est parfois pénible", affirme un habitant. Ici, tout le monde est unanime. L'état de la chaussée est désagréable, voire dangereux. Un constat partagé par la maire qui voudrait remettre à neuf les 58 kilomètres de voiries. Malheureusement, elle n'en a pas les moyens. Pour une ruelle de 500 mètres, par exemple, le devis est de 350 000 euros La maire a donc eu une idée. D'ici peu, la vitesse maximale autorisée passera de 50 à 30 km/h pour éviter les accidents et améliorer la sécurité au quotidien. Une solution de bon sens pour certains. D'autres pensent qu'"on peut limiter les accidents, mais on n'évitera pas les trous". Abaisser la vitesse pour éviter les accidents permettrait aussi à la collectivité de réduire le risque de poursuite pour défaut d'entretien. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux