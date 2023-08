Feux "récompense", lignes blanches entremêlées... Ces communes qui innovent sur la sécurité routière

Des lignes blanches qui se croisent et se courbent. Dans le bourg de Bauné (Maine-et-Loire), ces curieux "spaghettis routiers" surprennent les automobilistes depuis deux semaines et les font ralentir. Coût de l’opération : 5000 euros. Un investissement nécessaire pour la commune. "Les gens ne respectant pas le code de la route, il a fallu créer des aménagements", explique l’adjoint au maire. Dans l’Hexagone, les communes sont de plus en plus innovantes pour faire ralentir les voitures : passages piétons en 3D ou lumineux. La commune du Temple-de-Bretagne (Loire-Atlantique), elle, a misé sur les feux "récompense" devant les écoles primaires. Depuis huit ans, les habitants ont constaté un vrai changement, mais le système a ses limites. Certains freinent au dernier moment pour être juste à la vitesse autorisée.