Routes : des ralentisseurs trop nombreux et trop hauts

Sur une route de la périphérie toulousaine, les automobilistes doivent passer trois ralentisseurs successifs, avec une pointe d'appréhension, mais surtout beaucoup d'agacement. "À Toulouse, n'importe quel chemin qu'on fait, il y a plusieurs ralentisseurs de tous les côtés. On est toujours en train d'être secoué dans la voiture, c'est insupportable", lance un automobiliste. Ces dos d'âne viennent d'être posés suite à un accident. Les conducteurs comprennent leur utilité, mais demandent d'autres dispositifs. Les ralentisseurs ne sont pas seulement nombreux, ils aussi trop hauts. Ils occasionnent des dégâts sur les véhicules qui les franchissent. "C'est une honte. C'est beaucoup trop haut et dangereux", se plaint un automobiliste. D'après la loi, ils doivent être placés uniquement dans les zones limitées à 30km/h et ne doivent pas dépasser les dix centimètres de haut. Représentante de la Fédération des motards en colère, Agnès Grillou mesure ces dispositifs illégaux. Et Toulouse est loin d'être un cas isolé. De son côté, la métropole explique recenser les ralentisseurs pour en remettre certains aux normes. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet