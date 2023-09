Routes et voies ferrées, une longue remise en état

Les rails ont été soulevés par la force de l’eau. Le sol s’est en partie effondré. Les branches sont partout. Le trafic entre Millau (Aveyron) et Bédarieux (Hérault) est interrompu pour une durée indéterminée. Une dizaine de kilomètres plus loin, sur les routes, des portions de bitume ont été arrachées. La départementale est coupée à la circulation. Les agents s’activent. Puis, à Roqueredonde, un pont a été emporté, isolant totalement deux habitations. Lydia et sa famille patientent. Les pompiers leur ont apporté de l’eau. Dans le même village, Mario et son épouse sont venus constater les dégâts dans leur résidence secondaire. Leur habitation est surélevée, mais l’eau est tout de même rentrée au rez-de-chaussée. "C’est la deuxième fois en cinq ans. Donc, ça devient inquiétant quand même", racontent-ils. Il est tombé près de 550 millimètres d’eau en quelques heures. Sur les rives de l’Orbe, les petites communes vont maintenant chiffrer les dégâts et réparer les infrastructures au plus vite. TF1 | Reportage P. Mislanghe, G. Hudron