Routes, gares : deuxième jour de pagaille

Bloqués depuis plusieurs heures, certains automobilistes sont exaspérés. Le périphérique de Caen est à nouveau bloqué ce mercredi matin. C’est le deuxième jour de pagaille. Les voitures passent au compte-goutte seulement. "Je suis indépendant, ça veut dire que si je ne vais pas avoir de clients, j’ai zéro. Eux, ils perdent peut-être une journée de grève", se plaint un chauffeur. Les routiers, eux, sont priés d’attendre sur le côté, résignés. Dans les transports en commun, la situation devait s’améliorer aujourd’hui. Pourtant, à Lyon, mauvaise surprise pour Éliane en arrivant à la gare : "Ce matin, il est annulé. Et on me dit que demain, c’est pareil. Je ne peux pas rentrer chez moi, il n’y a pas de train". Les quais sont vides. Seulement un tiers des trains circule. Natacha a dû trouver une solution en urgence : "Mon conjoint vient me chercher. Il va faire deux heures de route pour me récupérer". Les voyageurs devront s’organiser pour quelques jours encore. Le retour à la normale n’est pas prévu avant vendredi au moins. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Stiti, C. Buisine