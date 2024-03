Routes, maisons... des dégâts en Bourgogne

Des plaques de bitumes fissurées sur une centaine de mètres, elles ont cédé sous la pression du courant. La route est complètement détruite. Les habitants venus constater les dégâts n’en reviennent pas. Ce mardi, l’eau a tout recouvert sur son passage, submergeant une partie de Chablis (Yonne). Ce mercredi matin, le niveau du Serein a baissé, mais la cave de Christian, elle, est encore sous 70 centimètres d’eau. Cet habitant de Chablis a passé une partie de la nuit et de la journée du mardi à pomper l’eau de sa cave. "Comme la cave est plus basse que le niveau de la rivière, ça monte presque jusqu’en haut des marches. On rejette l’eau qui monte très vite, on la rejette dehors. On va dire, ça ne sert presque à rien. Mais mine de rien, ça a quand même sauvé et éviter que la cave déborde et que ça fasse des dégâts dans la maison", raconte-t-il. L’intérieur de sa maison a été épargné, mais pas le garage. Les habitants et les services de la commune s’activent pour réparer les dégâts dans la ville. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin, P. Atemenou