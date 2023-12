Routes : ne tombez pas dans le panneau

Pour arriver à Strasbourg, il y a deux directions possibles, comme indiquées sur un panneau. Avec péage, on peut emprunter le grand contournement ouest, inauguré il y deux ans. Mais on peut aussi prendre la direction Schiltigheim comme proposent la plupart des GPS. Pourtant, aucun panneau routier n'indique cet itinéraire sans péage. Bruno était opposé à la construction de cette autoroute de contournement, qui rallonge le parcours pour rejoindre Strasbourg. Il milite aujourd'hui pour que les automobilistes puissent choisir de l'éviter, pour ne pas avoir à payer le péage. Sa pétition a déjà reçu 10 000 signatures. Des inconnus se sont déjà amusés à modifier eux-mêmes les panneaux, mais les collectivités et l’État restent sans réaction pour l'instant. À Nancy, c'est une histoire de limitation de vitesse qui interpelle. À certaines entrées de la ville, un panneau 30 km/h est situé, juste sur une indication 50 sur la route. Et pourtant, c'est tout à fait légal, et il y a une explication. Un panneau à l'entrée de la ville est donc une indication générale. C'est bien la vitesse indiquée au sol qu'il faut respecter. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly