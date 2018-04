Routes secondaires : les automobilistes opposés à la limitation de la vitesse à 80 km/h

Axa Prévention a dévoilé son baromètre annuel sur le comportement des Français au volant. Tout commence par le non respect des limitations de vitesse. En effet, 54% des automobilistes avouent rouler à 100-110 km/h, au lieu des 90 km/h autorisés. Si peu d'automobilistes se sentent en sécurité sur les routes secondaires, d'autres sont opposés à l'abaissement de la limitation de vitesse sur ce réseau. Axa Prévention affirme également que la cohabitation avec les piétons et les deux roues est difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.