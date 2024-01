Routes verglacées, déplacements contrariés

Sur cette route, plusieurs centimètres de glace. En voiture, ça patine. Le risque, c'est de faire comme ce conducteur, un dérapage incontrôlé. Pour éviter que les accidents se multiplient dans l'Orne, les déneigeuses sont en action depuis quatre heures du matin. Un point d'attention, les ponts, qui gèlent plus facilement. Ponts, routes, dans le Val-de-Marne, on a anticipé. Dès une heure du matin, pendant trois heures, les agents ont répandu du sel. Le but, éviter la désorganisation sur les routes constatées mardi. Ce mercredi matin, en Alsace, les habitants ont eu une surprise. De nouvelles chutes de neige qui rendent la circulation délicate près de Mulhouse et de Colmar. Pas loin, en Lorraine, chacun s'organise pour déneiger comme cette commerçante qui maîtrise l'art du salage et surtout, le geste. Dans le centre-ville, la neige a fondu, mais les quartiers résidentiels restent glissants, surtout pour les enfants. TF1 | Reportage D. Mourgues, M. Stiti