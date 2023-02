Rouvrir des commerces, Limoges a la recette

Ce commerce a ouvert ses portes il y a à peine quelques mois. C'est l'un des visages d'un centre-ville en plein renouveau. La satisfaction des commerçants est partagée par les clients. Des enseignes franchisées pour certaines ou des indépendants. Ces nouveaux commerces sont aujourd'hui plus nombreux que les fermetures. Dans la boutique "Pon Pon Bon", le couple de gérants ouvrira au mois d'avril, un commerce de gourmandises brésilien. Pour les commerçants comme pour les habitants, l'attractivité s'est développée depuis quelques années grâce à la rénovation du cœur de ville. Autre explication d’un agent immobilier, les propriétaires proposent aujourd'hui des loyers plus raisonnables. Villes et chambres de commerce proposent même de prendre en charge chaque année une partie du loyer d'un nouveau projet. C'en est ainsi "pour qu'à un moment donné, le commerce puisse perdurer", selon Samuel Cardona, directeur général adjoint de Pôle attractivité et animation ville de Limoges. Le commerce, priorité de la ville, prévoit encore de nouveaux réaménagements, comme la rénovation d'une place décidée il y a quelques jours. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre