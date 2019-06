Cinéma : "Roxane", faire le buzz pour sauver sa ferme

"Roxane" raconte l'histoire de Raymond, un producteur bio qui veut sauver sa ferme. Pour y arriver, il met en scène une vidéo avec sa poule Roxane dans le but de faire un buzz sur Internet. Un sujet assez grave que la réalisatrice Mélanie Auffret a su traiter avec humour. D'ailleurs, pour le tournage, elle est retournée dans son village natal où même certains habitants ont pu y participer. Pour l'occasion, les deux acteurs principaux, Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker, ont dû suivre un stage intensif d'élevage pour intégrer au mieux leur personnage. Une jolie comédie à découvrir absolument ce 12 juin 2019 au cinéma. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.